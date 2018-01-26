Уроженцы Свердловской и Челябинской областей.

У берегов Приморья ищут пропавшее рыболовецкое судно "Восток", следовавшее из корейского порта Донгхэ в сахалинский порт Холмск. На борту корабля находился 21 человек. По данным РИА "Новости", среди членов экипажа есть выходцы из Челябинской и Свердловской областей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СКР, 24 января в 21.32 по Москве капитан судна подал сигнал бедствия – аварийный радиобуй сработал в 200 километрах южнее мыса Гамова, после чего плавсредство перестало выходить на связь.

Теплоход "Диомид", первым подошедший в зону поисков, обнаружил в Японском море два жилета, бытовой мусор, бочку и бухту швартового конца с судна "Восток". По факту пропажи корабля следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю отметили, что с воздуха судно ищут два вертолета Ми-8. Готовится к выходу морской спасательный буксир. Также в район поиска вылетел самолет Бе-200 со спасателями на борту.