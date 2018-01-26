×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Еманжелинске на детей обрушился потолок25 января в 13:43

  • Текст

В аварийном общежитии.

Двое детей пострадали в результате обрушения потолка в уборной и душевой аварийного общежития в Еманжелинске. На месте обвала появилась огромная трещина, сообщили "Уралинформбюро" в общественной организации "Гражданский патруль".

"Как нам жить дальше - мы не знаем. Это просто ужас! Посмотрите, какие трещины! Скоро стена рухнет вся. Там уже видно улицу даже", - сетует одна из жительниц дома.

В общежитие проживает 31 семья.

"Куда съехать жильцам? Они там проживают не от хорошей жизни! Администрация по решению местного суда засунула их туда и проблемы никакой, получается, не видит. Прокуратура, по-видимому, тоже никаких угроз жизни и здоровью людей в этой общаге не видит или не желает видеть. Как выразился господин Хрулев (Александр Хрулев, глава города - прим.ред.) в своем интервью "31 каналу": "Стены толстые, ничего не случится"... пусть живут, а мы посмотрим, выживут ли до новой программы государственной поддержки", - рассказывают представители общественной организации.

"Гражданский патруль" направил жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор Челябинской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×