В аварийном общежитии.

Двое детей пострадали в результате обрушения потолка в уборной и душевой аварийного общежития в Еманжелинске. На месте обвала появилась огромная трещина, сообщили "Уралинформбюро" в общественной организации "Гражданский патруль".

"Как нам жить дальше - мы не знаем. Это просто ужас! Посмотрите, какие трещины! Скоро стена рухнет вся. Там уже видно улицу даже", - сетует одна из жительниц дома.

В общежитие проживает 31 семья.

"Куда съехать жильцам? Они там проживают не от хорошей жизни! Администрация по решению местного суда засунула их туда и проблемы никакой, получается, не видит. Прокуратура, по-видимому, тоже никаких угроз жизни и здоровью людей в этой общаге не видит или не желает видеть. Как выразился господин Хрулев (Александр Хрулев, глава города - прим.ред.) в своем интервью "31 каналу": "Стены толстые, ничего не случится"... пусть живут, а мы посмотрим, выживут ли до новой программы государственной поддержки", - рассказывают представители общественной организации.

"Гражданский патруль" направил жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор Челябинской области.