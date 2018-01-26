Их мать выпрыгнула в окно.

В ночь на 25 января в Полевском произошел пожар в общежитии на улице Свердлова. При тушении нашли тела 5-летней девочки и 3-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Очаг возгорания находился в одной из комнат на четвертом этаже, где проживала женщина с двумя детьми. Пожар возник, когда все спали. Спасаясь от пламени, мать выпрыгнула в окно. Она госпитализирована с ожогами рук, переломом предплечья и отравлением продуктами горения.

По имеющимся данным, незадолго до трагедии женщина сделала в комнате ремонт и приобрела новые электроприборы. Их изъяли в качестве вещдоков.