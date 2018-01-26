Бывшей пациентки.

В Перми на крыльце Гайвинского отделения краевой наркологической больницы обнаружили труп 37-летней женщины.

"Факт гибели женщины подтвержден. Сейчас по данному факту краевым минздравом ведется служебное расследование. Оно продлится десять дней", - сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь министерства Анастасия Хорошавцева.

По данным местных СМИ, погибшая была пациенткой наркодиспансера. Однако она вела себя буйно - распускала руки и скандалила. Из-за этого ее выписали из больницы. Спустя несколько часов она скончалась.