Который устроил ДТП.

На видеохостинге YouTube появилось видео допроса теперь уже бывшего секретаря ячейки "Единой России" по Кунашакскому району и председателя Кунашакского совета депутатов Алексея Платонова, который устроил пьяное ДТП.

Авария произошла еще в августе 2017 года. Авто, которым управлял народный избранник, снесло ограждение тротуара на улице Ленина в Кунашаке. Место происшествия депутат покинул. Когда за ним пришли сотрудники ГИБДД, он заявил, что выпил уже после ДТП - чтобы снять стресс. В середине января 2018 года суд лишил Платонова водительских прав.

На видео мужчина долго препирается со стражами порядка: полицейские пытались установить личность и оформить ДТП, а депутат настаивал, что его "не закроют". Затем он предложил одному из правоохранителей перейти на "ты", но тот отказался.

Собеседникам Планов даже поведал, как его хотели выгнать из общежития, когда он учился в курганском университете. "Был приказ о лишении места в общежитии. Но с деканом мы договорились. Он сидел у меня в комнате и пил водку всю ночь", - рассказал народный избранник.

"Ребята, закрывайте дело. Ну, пожалуйста! Ну, зачем вам это надо? Ни мне, ни вам это не надо Никто не докажет, что я ездил пьяным. Ну, снес ограждение, заплачу деньги - восстановят ограждение", - в итоге попросил депутат полицейских.

Видео: канал "иван иванов", YouTube.com