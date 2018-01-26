Повреждены 120 "квадратов".

В ночь на 26 января в переулке Встречный Екатеринбурга произошел пожар. Огонь охватил спортивную школу "Динамо" и пристроенный к ней пункт приема вторсырья.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Локализовать огонь удалось за 19 минут, к 06.12 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

На площади 120 квадратных метров повреждены кровля здания спортивной школы и пристроенный к ней пункт приема вторсырья. По данным службы спасения "СОВА", именно в пункте приема и началось возгорание. Судя по снимкам с места, огнем повреждены несколько автомобилей, припаркованных у горевшего здания.