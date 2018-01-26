Их уволят.

В Сочи будут уволены медсестры городской больницы №4, которые вывезли неходячего пациента из больницы и оставили на улице.

Произошедшее заснял на камеру очевидец происшествия. На кадрах видно, что две медработницы выкатили пациента на каталке и бросили рядом с гаражами. Позднее мужчину забрали врачи скорой помощи и снова госпитализировали, передает "Уралинформбюро".



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По факту произошедшего управление здравоохранения провело проверку и приняло решение об увольнении медсестер. Те, в свою очередь, пояснили, что пациент некоторое время находился в больнице на лечении, после чего в категоричной форме потребовал выписки.

"Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Мы крайне осуждаем действия медицинского персонала, будут приняты самые строгие меры - сейчас готовятся документы на их увольнение. В настоящий момент служебная проверка продолжается в отношении заведующей отделением", - цитирует ТАСС начальника управления Марину Вартазарян.

Свою проверку инцидента проводит и прокуратура Краснодарского края.