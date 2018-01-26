Столкнулись две легковушки.

25 января в Челябинске на проспекте Победы столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Polo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, виновником аварии стал 27-летний водитель отечественной легковушки. При выезде с второстепенной дороги он не уступил иномарке.

Пострадали три человека - оба водителя и годовалый пассажир Volkswagen.