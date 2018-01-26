Более 70 - пострадали.

В городе Мирян на юго-востоке Южной Кореи сгорела больница. В огне погиб по меньшей мере 31 человек, более 70 пострадали, сообщает агентство China News.

#UPDATE on more details: the fire started from an emergency room on the first floor of Sejong Hospital in Milyang at about 7:30 a.m. local time Friday. The death toll may continue to rise as the rescue operation is still underway. https://t.co/H3hMIXzfNF pic.twitter.com/QWCXnUObUR — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 26 января 2018 г.

На момент возгорания в обоих корпусах медучреждения находилось почти 200 человек. Большинство из них не смогли выбраться на улицу: огонь начал распространяться с нижних этажей. Из-за этого пути к отступлению оказались заблокированы, передает "Уралинформбюро".

Причины пожара пока неизвестны.