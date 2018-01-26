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В Южной Корее в загоревшейся больнице погиб 31 человек Сегодня в 09:25

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Более 70 - пострадали.

В городе Мирян на юго-востоке Южной Кореи сгорела больница. В огне погиб по меньшей мере 31 человек, более 70 пострадали, сообщает агентство China News.

На момент возгорания в обоих корпусах медучреждения находилось почти 200 человек. Большинство из них не смогли выбраться на улицу: огонь начал распространяться с нижних этажей. Из-за этого пути к отступлению оказались заблокированы, передает "Уралинформбюро".

Причины пожара пока неизвестны.

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