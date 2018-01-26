Казахстанский школьник умер после тренировки по тхэквондоСегодня в 10:51
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Он скрыл от тренера болезнь крови.
В Атырау (Казахстан) 12-летний мальчик умер на тренировке по тхэквондо. Трагедия произошла 20 января. Из спортзала ребенка увезли в реанимацию детской областной больницы, где он и скончался, передает "Уралинформбюро".
По словам тренера, в тот день мальчик пришел на занятие и не сказал, что у него что-либо болит. Во время разминки подростку стало дурно: после нескольких кругов легкого бега он остановился и сообщил руководителю секции, что недомогает.
"Я подал ему стул. Посидев несколько минут, он возобновил разминку. Я этого не заметил, потому что детей было много — 25-30 человек. Сделав пять-шесть кругов, мальчик упал. Мы вызвали скорую помощь. Врачи приехали, сделали укол и забрали его с собой. Мы поехали в больницу и там нам объявили, что он скончался", — цитирует тренера секции Фархада Атырауова местное издание "Акжайык".
В больнице выяснилось, что с 2014 года погибший мальчик находился на учете из-за заболевания крови. Тренер, принимавший ребенка на занятия, не знал о его проблемах со здоровьем.
Стоит отметить, что школьник жил без родителей: его воспитывала бабушка. Тренерский состав секции помог пожилой женщине в организации похорон и поминок.
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