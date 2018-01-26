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В России совершено очередное нападение на учебное заведениеСегодня в 12:11

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Студент пришел в колледж с оружием и факелами.

Правоохранительные органы Самары выясняют обстоятельства происшествия, случившегося 25 января в городском колледже. Студент пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В местной мэрии не видят связи происшествия с трагедиями в Перми и Улан-Удэ. Руководитель городского департамента образования Лилия Галузина рассказала, что 16-летний подросток находился в тяжелом психологическом состоянии и этим поступком, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам. "По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал", - цитирует чиновницу "ВолгаНьюс".

Стоит напомнить, что в результате январских нападений на школы пострадали 19 человек, включая троих нападавших. Возбуждено несколько уголовных дел. В рамках их расследования в Бурятии задержаны трое подростков, в Перми - двое.

Парламентарии и чиновники разрабатывают меры по повышению безопасности в учебных заведениях, а также по профилактике подобных проявлений агрессии среди школьников. Так, предлагается ввести профстандарты для школьных охранников, а Интернет сделать регулируемым для детей.

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