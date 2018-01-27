Горожане не могут прорваться к вокзалу.

26 января в столице Урала под мостом на проспекте Космонавтов столкнулись три машины. Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского УГИБДД, автомобилисты уже разъехались, в аварии никто не пострадал.

Между тем из-за ДТП в районе железнодорожного вокзала скопилась огромная пробка. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", машины едут по улице Челюскинцев со скоростью не более 7-10 километров час. Затруднено также движение по улице Стрелочников и проспекту Космонавтов на участке от Челюскинцев до улицы Завокзальной.