Ему грозит 5 лет колонии.

В Ленинский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в гибели женщины в ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла 2 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ. Подсудимый на Renault Logan сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, спустя неделю она скончалась.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.