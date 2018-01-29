Трое взрослых и двое детей.

В ночь на 27 января 2018 года в поселке Ильинском сгорел частный дом на улице Дорожной. На пепелище нашли тела пяти человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины, их детей 5 и 7 лет, а также 77-летней женщины - матери погибшего.

При осмотре тел не обнаружено следов, указывающих на криминальный характер смерти. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Выясняется причина пожара. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу.