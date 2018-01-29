На Вторчермете.

В ночь на 29 января в Екатеринбурге неизвестные прокололи колеса нескольким авто в микрорайоне Вторчермет. Об этом "Уралинформбюро" сообщил один из пострадавших.

По его словам, вечером 28 января он припарковал свою машину за забором жилого дома в переулке Ремесленном, а утром обнаружил "дырявое" колесо. "Заехал поменять колесо в шиномонтажную мастерскую на Титова, а там мне сообщили, что я не первый такой клиент этим утром. У одной автоледи до меня вообще испортили четыре колеса", - рассказал автомобилист.

В пресс-группе городского УМВД заявили, что пострадавшие от действий хулиганов автомобилисты к ним пока не обращались.