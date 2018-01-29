И скрылся.

Вечером 28 января в Катав-Ивановске на Майской площади при спуске 25-летний водитель ВАЗ-2112 сбил пешехода, которая перебегала дорогу в неположенном месте. 79-летняя женщина скончалась на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, виновник аварии скрылся с места происшествия. Спустя час его авто нашли. Водителя задержали в течение трех часов.