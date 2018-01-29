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Узбекский пятиклассник утонул в каналеСегодня в 12:19

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Спасая друга.

В Ташкенте (Узбекистан) 12-летний мальчик утонул, спасая упавшего в воду друга. Школьники решили пробежаться по трубе над каналом на Каракамыше: один из них поскользнулся и упал в искусственный водоем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС Республики, второй подросток не растерялся и бросился спасать товарища. Известно, что мальчик несколько лет занимался плаванием: он быстро снял верхнюю одежду, обувь и прыгнул в воду.

Подплыв к другу, школьник подтолкнул его к краю канала, но из-за усталости не смог сам добраться до берега.

По словам одноклассников и учителей погибшего ребенка, он был примерным учеником.

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