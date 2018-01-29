Столкнулись легковушка и грузовик.

Утром 28 января на 64-м километре автодороги Сургут - Нижневартовск лоб в лоб столкнулись Toyota и грузовик "Урал".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 22-летний водитель иномарки. Он выехал на встречку при обгоне, не убедившись в безопасности маневра.

Молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами. Он скончался в больнице.