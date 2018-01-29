Из-за угрозы взрыва.

Утром 29 января в Екатеринбурге силовики оцепили здание Центральной городской клинической больницы №1 (улица Декабристов).

"ЦКБ№1 эвакуировали, никого не пускают. Говорят, что вроде как сообщение о минировании", - пишут очевидцы в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как рассказал "Уралинформбюро" пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов, поступил анонимный звонок. Было эвакуировано порядка 500 человек. Саперы не нашли взрывных устройств. В течение 20 минут работа ЦГКБ была восстановлена.