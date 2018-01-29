Нарушила технику безопасности.

Жительница Екатеринбурга получила серьезную травму, катаясь на "бублике". 28-летняя женщина вылетала с трассы и упала с обрыва. Об инциденте, случившемся 28 января, "Уралинформбюро" рассказали в администрации ГЛРК "Лиственная".

Замдиректора комплекса Алексей Чуб лично доставил пострадавшую сначала в травмпункт, потом к скорой. Врачи диагностировали у женщины компрессионный перелом 9 позвонка.

"Она нарушила технику безопасности – поехала "паровозиком" с тремя другими людьми. У нас везде висят плакаты о том, что это запрещено. Плюс инструкторы устно предупредили. Но у людей другая политика – "мы платим, и хотим делать, что угодно"", – рассказал Алексей Чуб.