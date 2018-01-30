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Пенсионер умер в автобусе в Астане29 января в 14:46

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Предварительно – от сердечного приступа.

В одном из автобусов маршрута №307 в Астане (Казахстан) умер пенсионер. Инцидент произошел утром 29 января. Мужчина вошел на конечной остановке в поселке Коянды. Практически сразу же, как водитель начал движение, пенсионеру стало плохо, передает "Уралинформбюро".

Автобус сразу же остановился. Водитель начал оказывать мужчине первую помощь – непрямой массаж сердца. Среди пассажиров также нашлась и женщина с медицинским образованием: она заявила, что нужно срочно везти пострадавшего к врачам.

"Водитель поехал в ближайшую больницу, понимая, что счет идет на минуты. Путь до больницы занял всего три минуты, но было уже поздно. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа. Проводятся следственные мероприятия, выясняются причины смерти. Приносим соболезнования всем родным и близким умершего", - цитирует пресс-секретаря "Астана LRT" Науат Азанбаеву местное издание Tengrinews.kz.

Стоит отметить, что 24 января похожий несчастный случай произошел на маршруте №48. Во время поездки 49-летней женщине стало плохо: она упала с сиденья и потеряла сознание. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть от сердечного приступа.

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