Пенсионер умер в автобусе в Астане29 января в 14:46
- Текст
Предварительно – от сердечного приступа.
В одном из автобусов маршрута №307 в Астане (Казахстан) умер пенсионер. Инцидент произошел утром 29 января. Мужчина вошел на конечной остановке в поселке Коянды. Практически сразу же, как водитель начал движение, пенсионеру стало плохо, передает "Уралинформбюро".
Автобус сразу же остановился. Водитель начал оказывать мужчине первую помощь – непрямой массаж сердца. Среди пассажиров также нашлась и женщина с медицинским образованием: она заявила, что нужно срочно везти пострадавшего к врачам.
"Водитель поехал в ближайшую больницу, понимая, что счет идет на минуты. Путь до больницы занял всего три минуты, но было уже поздно. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа. Проводятся следственные мероприятия, выясняются причины смерти. Приносим соболезнования всем родным и близким умершего", - цитирует пресс-секретаря "Астана LRT" Науат Азанбаеву местное издание Tengrinews.kz.
Стоит отметить, что 24 января похожий несчастный случай произошел на маршруте №48. Во время поездки 49-летней женщине стало плохо: она упала с сиденья и потеряла сознание. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть от сердечного приступа.
Ранее по теме:
В казахстанском автобусе умерла женщина
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
29 января в 20:11
Рождаемость на Урале упала на 10,8%
В стране побит 10-летний антирекорд.29 января в 20:10
Южноуральского полицейского подозревают в сбыте наркотиков
Мужчина купил дозу и продал ее наркоманке.29 января в 18:58
Аппарат МРТ убил 32-летнего пациента клиники
В Индии.29 января в 18:57
В Лос-Анджелесе на оживленное шоссе экстренно сел самолет (ВИДЕО)
"Не было выбора".29 января в 18:32
В Югре вынесли приговор за неудачную попытку ограбить "Роснефть"
На 19 миллионов.29 января в 18:25
Педофила из Сухого Лога предадут суду
За надругательство над дошкольницей.29 января в 18:20
Страховой компании "Югория" нашли покупателя
С разрешения ФАС.29 января в 18:18
В столице Урала 99 домов останутся без отопления
Из-за ремонта.29 января в 18:03
Надымчан напугала неведомая жижа в унитазах
И это - не нефть.29 января в 17:50
Российским банкирам запретят врать
О процентах микрозаймов.29 января в 17:47
Зачинщика "цыганской" перестрелки в Екатеринбурге посадили на 5 лет
Прокурор просил меньше.29 января в 17:39
На Южном Урале объявили карантин по бешенству
До особого распоряжения.29 января в 17:37
Челябинского срочника нашли с простреленной головой
В Амурской области.29 января в 17:36
Депутаты Асбеста намерены разобраться с источниками вони и пыли
Обратившись в надзорные ведомства.29 января в 17:35
"Транснефть - Сибирь" удостоили премии "Итоги года 2017: Урал и Сибирь"
За вклад в развитие регионов.
Главные новости
- 29 января в 17:47Зачинщика "цыганской" перестрелки в Екатеринбурге посадили на 5 лет
- 29 января в 17:36Депутаты Асбеста намерены разобраться с источниками вони и пыли
- 29 января в 16:49Екатеринбургским извозчикам грозят заморозить "стойла"
- 29 января в 15:27Российские паралимпийцы поедут в Пхенчхан без флага и гимна
- 29 января в 14:15С проблемными долгостроями в Свердловской области покончат за 2 года
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.