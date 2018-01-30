Танцуя.

В соцсетях появился ролик, на котором две школьницы танцуют у мемориального комплекса "Вечный огонь", а затем плюют в пламя. Предположительно, инцидент произошел в Абинске (Краснодарский край) в январе 2018 года, передает "Уралинформбюро".

На ролике видно, как две девушки позируют друг для друга рядом с памятником. Затем они обе начинают танцевать и в конце концов плюют в Вечный огонь.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на ролик. Основную массу комментариев составляют различного рода оскорбления школьниц, запечатленных на видео. Некоторые комментаторы даже озвучили возможные варианты наказания для нарушительниц порядка.

В частности, в паблике "Подслушано Краснодар" прозвучали предложения отправить подружек на "принудительные работы к ветеранам", а также устроить школьницам по полгода обязательных занятии "по изучению СССРоведения, начиная еще со времен ВОВ, в мельчайших подробностях" (орфография и пунктуация сохранены).

Личности девочек пока не установлены.