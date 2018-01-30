×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье свела счеты с жизнью многодетная мать29 января в 17:07

  • Текст

Тело нашел муж.

В Добрянке нашли тело 24-летней женщины - матери троих детей. Она свела счеты с жизнью. Трагедия произошла 26 января, передает "Уралинформбюро".

"Это мой коллега по работе он все рассказал как было. Утром нашел супругу стал делать первые оказания помощи стал делать искусственное дыхание но было поздно. Позвонил в скорую. Потом приехали правоохранительные органы. Когда пришел с утра на работу на нем лица не было и все его слова - я не верю! Это сон я не верю что так произошло. Осталось 3 детей", - написал в соцсети "ВКонтакте" один из местных жителей (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

У женщины остались 3-летний сын и две дочери 1 года и 8 лет.

По факту гибели пермячки проводится проверка. Выясняется, что толкнуло женщину на роковой шаг.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×