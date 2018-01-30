Тело нашел муж.

В Добрянке нашли тело 24-летней женщины - матери троих детей. Она свела счеты с жизнью. Трагедия произошла 26 января, передает "Уралинформбюро".

"Это мой коллега по работе он все рассказал как было. Утром нашел супругу стал делать первые оказания помощи стал делать искусственное дыхание но было поздно. Позвонил в скорую. Потом приехали правоохранительные органы. Когда пришел с утра на работу на нем лица не было и все его слова - я не верю! Это сон я не верю что так произошло. Осталось 3 детей", - написал в соцсети "ВКонтакте" один из местных жителей (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

У женщины остались 3-летний сын и две дочери 1 года и 8 лет.

По факту гибели пермячки проводится проверка. Выясняется, что толкнуло женщину на роковой шаг.