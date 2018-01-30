Челябинского срочника нашли с простреленной головой29 января в 17:37
- Текст
В Амурской области.
В одной из воинских частей Белогорского гарнизона (Амурская область) нашли 18-летнего срочника из Челябинской области с простреленной головой. Его госпитализировали в тяжелом состоянии (перелом основания черепа, разрушения мозга и глаза). Молодой человек в коме, сообщают знакомые призывника.
Инцидент произошел 26 января, передает "Уралинформбюро". Сегодня мать и сестра южноуральца вылетели в Амурскую область.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, по факту случившегося проводится проверка. Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Следует напомнить, что в начале января в войсковой части в поселке Сокол (Пермский край) свел счеты с жизнью 20-летний срочник из Карталов. Его тело нашли в душевой. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Доведение до самоубийства" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия". Задержаны двое его сослуживцев.
Также по теме:
В доведении до самоубийства срочника в Прикамье заподозрили двух его сослуживцев
Суицид срочника в Прикамье вылился в "уголовку"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
29 января в 20:11
Рождаемость на Урале упала на 10,8%
В стране побит 10-летний антирекорд.29 января в 20:10
Южноуральского полицейского подозревают в сбыте наркотиков
Мужчина купил дозу и продал ее наркоманке.29 января в 18:58
Аппарат МРТ убил 32-летнего пациента клиники
В Индии.29 января в 18:57
В Лос-Анджелесе на оживленное шоссе экстренно сел самолет (ВИДЕО)
"Не было выбора".29 января в 18:32
В Югре вынесли приговор за неудачную попытку ограбить "Роснефть"
На 19 миллионов.29 января в 18:25
Педофила из Сухого Лога предадут суду
За надругательство над дошкольницей.29 января в 18:20
Страховой компании "Югория" нашли покупателя
С разрешения ФАС.29 января в 18:18
В столице Урала 99 домов останутся без отопления
Из-за ремонта.29 января в 18:03
Надымчан напугала неведомая жижа в унитазах
И это - не нефть.29 января в 17:50
Российским банкирам запретят врать
О процентах микрозаймов.29 января в 17:47
Зачинщика "цыганской" перестрелки в Екатеринбурге посадили на 5 лет
Прокурор просил меньше.29 января в 17:39
На Южном Урале объявили карантин по бешенству
До особого распоряжения.29 января в 17:37
Челябинского срочника нашли с простреленной головой
В Амурской области.29 января в 17:36
Депутаты Асбеста намерены разобраться с источниками вони и пыли
Обратившись в надзорные ведомства.29 января в 17:35
"Транснефть - Сибирь" удостоили премии "Итоги года 2017: Урал и Сибирь"
За вклад в развитие регионов.
Главные новости
- 29 января в 17:47Зачинщика "цыганской" перестрелки в Екатеринбурге посадили на 5 лет
- 29 января в 17:36Депутаты Асбеста намерены разобраться с источниками вони и пыли
- 29 января в 16:49Екатеринбургским извозчикам грозят заморозить "стойла"
- 29 января в 15:27Российские паралимпийцы поедут в Пхенчхан без флага и гимна
- 29 января в 14:15С проблемными долгостроями в Свердловской области покончат за 2 года
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.