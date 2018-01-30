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Челябинского срочника нашли с простреленной головой29 января в 17:37

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В Амурской области.

В одной из воинских частей Белогорского гарнизона (Амурская область) нашли 18-летнего срочника из Челябинской области с простреленной головой. Его госпитализировали в тяжелом состоянии (перелом основания черепа, разрушения мозга и глаза). Молодой человек в коме, сообщают знакомые призывника.

Инцидент произошел 26 января, передает "Уралинформбюро". Сегодня мать и сестра южноуральца вылетели в Амурскую область.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, по факту случившегося проводится проверка. Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следует напомнить, что в начале января в войсковой части в поселке Сокол (Пермский край) свел счеты с жизнью 20-летний срочник из Карталов. Его тело нашли в душевой. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Доведение до самоубийства" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия". Задержаны двое его сослуживцев.

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