В Индии.

Томограф убил 32-летнего жителя Мумбаи. Как сообщают федеральные СМИ, мужчина зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном и его тут же "засосало" внутрь включенного аппарата.

Врачи выключили "сканер", достали из томографа истекающего кровью мужчину и отправили его в реанимацию, но через 10 минут пострадавший скончался.

В отношении врача и его помощников возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", а сами медики арестованы, передает "Уралинформбюро".