"Не было выбора".

На шоссе в пригороде Лос-Анджелеса экстренно сел одномоторный самолет Beechcraft G33. Инцидент произошел вечером в воскресенье, сообщает NBC Los Angeles.

Пилот решил приземлиться на автомобильную дорогу из-за проблем с двигателем. Летчик пояснил, что начал терять управление, когда пролетал над океаном - в миле или двух от побережья. Он связался с диспетчером, чтобы предупредить о посадке на автостраду.

"У тебя нет выбора, есть минута или две, чтобы решить что-то", - признался он, уточнив, что не был уверен, что удачно посадит самолет.

По официальным данным, ни пилот, ни его пассажир не пострадали. Из-за инцидента автомобилисты испытывали временные трудности в передвижении по шоссе.

Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T