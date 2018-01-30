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В Лос-Анджелесе на оживленное шоссе экстренно сел самолет (ВИДЕО)29 января в 18:57

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"Не было выбора".

На шоссе в пригороде Лос-Анджелеса экстренно сел одномоторный самолет Beechcraft G33. Инцидент произошел вечером в воскресенье, сообщает NBC Los Angeles.

Пилот решил приземлиться на автомобильную дорогу из-за проблем с двигателем. Летчик пояснил, что начал терять управление, когда пролетал над океаном - в миле или двух от побережья. Он связался с диспетчером, чтобы предупредить о посадке на автостраду.

"У тебя нет выбора, есть минута или две, чтобы решить что-то", - признался он, уточнив, что не был уверен, что удачно посадит самолет.

По официальным данным, ни пилот, ни его пассажир не пострадали. Из-за инцидента автомобилисты испытывали временные трудности в передвижении по шоссе.

Федеральное авиационное управление расследует аварийную посадку, передает "Уралинформбюро".

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