×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Лжеминеры атаковали спортивные объекты ЕкатеринбургаСегодня в 07:59

  • Текст

Вслед за ЦГКБ №1.

Очередная волна ложных минирований прокатилась вечером 29 января по Екатеринбургу. На этот раз удар пришелся по спортивным объектам. Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы СОК "Калининец", ДИВС, спортивный центр "Верх-Исетский" и КРК "Уралец", передает "Уралинформбюро".

Горожане выдвигают разные версии произошедшего. Наиболее популярная – тренировка силовиков в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу, 4 матча которого будут проходить в уральской столице.

"Фсб спортсооружения проверяет, телефонные террористы вряд ли отбирать будут они бы все подряд минировали и днем", - пишет в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" Денис Максов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – прим.ред.).

"Вот дотренеруются, к чм бдительность потеряют люди забьют на тренировки, а вдруг что то будет и люди пострадают!!!", - вторит ему Андрей Найденов.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что в адрес силовиков поступило электронное письмо "откровенно криминального характера".

"Пришлось потревожить и попросить выйти на улицу 70 человек персонала и посетителей из "Уральца", 150 человек из "Калининца" и 115 человек из Верх-Исетского комплекса. В ДИВСе эвакуация не потребовалась. Тщательным проверкам полиции и саперов подверглись все служебные помещения и прилегающая к зданиям территория. Могу констатировать, что реальной угрозы непосредственно спортивным объектам и находившимся внутри их людям не имелось. Никаких опасных предметов не обнаружено. Инициаторы очередной информационной атаки тщетно надеются кого-либо из уральцев запугать. Гниды, а по-другому назвать их трудно, стоящие за этой акцией "устрашения", должны знать и помнить, что рано или поздно уральские сыщики их вычислят и привлекут к предусмотренной в России уголовной ответственности, которая, кстати говоря, с недавних пор серьезно ужесточена. По итогам начавшейся проверки, органы внутренних дел в самое ближайшее время примут соответствующее процессуальное решение по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал полковник Горелых.

Несколькими часами ранее из-за аналогичного звонка в Екатеринбурге эвакуировали Центральную городскую клиническую больницу №1. Саперы не нашли взрывных устройств. Лжеминером оказался 52-летний житель Невьянска, ранее судимый за аналогичное преступление. По словам Валерия Горелых, он был пациентом "заминированной" больницы. В настоящее время он задержан.

Не обошлось без "минирований" 29 января и в Москве. По данным СМИ, в столице были эвакуированы здания Госдумы РФ, Совета Федерации и районных управ.

Также по теме:
Екатеринбург пережил цунами минирования

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×