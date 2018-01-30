Лжеминеры атаковали спортивные объекты ЕкатеринбургаСегодня в 07:59
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Вслед за ЦГКБ №1.
Очередная волна ложных минирований прокатилась вечером 29 января по Екатеринбургу. На этот раз удар пришелся по спортивным объектам. Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы СОК "Калининец", ДИВС, спортивный центр "Верх-Исетский" и КРК "Уралец", передает "Уралинформбюро".
Горожане выдвигают разные версии произошедшего. Наиболее популярная – тренировка силовиков в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу, 4 матча которого будут проходить в уральской столице.
"Фсб спортсооружения проверяет, телефонные террористы вряд ли отбирать будут они бы все подряд минировали и днем", - пишет в группе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" Денис Максов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – прим.ред.).
"Вот дотренеруются, к чм бдительность потеряют люди забьют на тренировки, а вдруг что то будет и люди пострадают!!!", - вторит ему Андрей Найденов.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что в адрес силовиков поступило электронное письмо "откровенно криминального характера".
"Пришлось потревожить и попросить выйти на улицу 70 человек персонала и посетителей из "Уральца", 150 человек из "Калининца" и 115 человек из Верх-Исетского комплекса. В ДИВСе эвакуация не потребовалась. Тщательным проверкам полиции и саперов подверглись все служебные помещения и прилегающая к зданиям территория. Могу констатировать, что реальной угрозы непосредственно спортивным объектам и находившимся внутри их людям не имелось. Никаких опасных предметов не обнаружено. Инициаторы очередной информационной атаки тщетно надеются кого-либо из уральцев запугать. Гниды, а по-другому назвать их трудно, стоящие за этой акцией "устрашения", должны знать и помнить, что рано или поздно уральские сыщики их вычислят и привлекут к предусмотренной в России уголовной ответственности, которая, кстати говоря, с недавних пор серьезно ужесточена. По итогам начавшейся проверки, органы внутренних дел в самое ближайшее время примут соответствующее процессуальное решение по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказал полковник Горелых.
Несколькими часами ранее из-за аналогичного звонка в Екатеринбурге эвакуировали Центральную городскую клиническую больницу №1. Саперы не нашли взрывных устройств. Лжеминером оказался 52-летний житель Невьянска, ранее судимый за аналогичное преступление. По словам Валерия Горелых, он был пациентом "заминированной" больницы. В настоящее время он задержан.
Не обошлось без "минирований" 29 января и в Москве. По данным СМИ, в столице были эвакуированы здания Госдумы РФ, Совета Федерации и районных управ.
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