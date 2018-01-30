Хотела попасть на прием к председателю.

Жительница Астаны (Казахстан) едва не сожгла себя у здания Верховного суда. Женщина пыталась попасть на прием к его председателю, чтобы поговорить о судьбе своего осужденного брата, передает "Уралинформбюро".

Официально встретиться с председателем суда астанчанка не смогла. Тогда она вылила на себя бензин, который принесла в пакете из-под молока, а затем попыталась поджечь себя. Остановить женщину успели подоспевшие полицейские.

По данным местного телеканала КТК, накануне происшествия брат подигательницы получил 10 лет за изнасилование. Преступление произошло еще в 2015-м, но в суд потерпевшая обратилась только через 2 года. Родственники осужденного уверены, что он ни в чем не виноват. Кроме того, на его сторону встали и бывшие друзья пострадавшей девушки.

"Она хочет сохранить свою репутацию. Она все так правдоподобно говорила. Она много раз нам врала. Она говорила, что у нее родители погибли, но они на самом деле живы. Потом, что она болела лейкемией и ей осталось мало жить. По сей день она жива-здорова", – цитирует телеканал одну из подруг пострадавшей.