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В Павлодаре младенца выбросили в мусорный бак в лютые морозыСегодня в 09:51

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Он выжил.

В Павлодаре (Казахстан) в мусорном баке у одного из многоэтажных домов нашли младенца. Ребенка обнаружили случайные прохожие, сообщает "Уралинформбюро".

Младенца нашли около 22.00. В тот момент температура тела мальчика, завернутого в одеяльце, составляла 35,4 градуса. Сразу после обнаружения малыша доставили в больницу, его состояние стабильно тяжелое.

"Температура сейчас восстановлена, малыша уже покормили", – цитирует руководителя управления здравоохранения области Ораза Мукашева местное издание Tengrinews.kz. По словам чиновника, ребенок весит более 3 килограммов. Он родился в срок: возраст малыша около 10-12 дней.

"Сейчас правоохранительные органы занимаются. Сколько времени ребенок пролежал в контейнере неизвестно", - отметил Мукашев.

Стоит отметить, что в Павлодаре стоит довольно морозная погода. Ночами столбик термометра опускается до минус 36 градусов.

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