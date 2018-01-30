В Алапаевске заживо сгорела 4-месячная девочкаСегодня в 11:11
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Проводится проверка.
В Алапаевске при пожаре в частном доме на улице Карла Либкнехта погибла 4-месячная девочка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, трагедия произошла вечером 28 января. Пламя охватило 150 "квадратов". Сгорели сарай, дровянник, повреждены стена, кровля, перекрытие дома. Пожар был потушен за полчаса.
Официальный представитель регионального СУ СКР рассказал, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Следов криминальной смерти на теле малышки нет. Также выясняются причины пожара. По предварительным данным, возгорание началось от печи.
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