Огонь локализовали за 3 часа.

В Бишкеке (Кыргызстан) горит Ошский рынок – один из крупнейших в городе. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части в 9.48 30 января, пламя локализовали к 12.28 (время местное).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС Республики, в тушении были задействованы 12 пожарных расчетов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Публикация от Kyrgzystan ☞ Bishkek ☞ (@nadira.begim.kg) Янв 29, 2018 at 9:32 PST

На месте происшествия сейчас находится министр чрезвычайных ситуаций генерал-майор Кубатбек Боронов, а также оперативная группа МЧС КР, бригада спасателей Службы спасения Управления МЧС КР по Бишкеку.