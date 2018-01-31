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Югорскую трассу парализовало тройное ДТП с двумя грузовиками30 января в 16:06

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Есть пострадавший.

Утром 30 января на 41-м километре автодороги "Подъезд к Сургуту" (Нефтеюганский район) столкнулись УАЗ "Патриот" и два КамАЗа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, авария произошла около 10.15. Пострадал 45-летний водитель УАЗа.

По словам главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, мужчину госпитализировали с сочетанной травмой в шоковом состоянии.

Водители сообщают, что на в районе аварии образовалась большая пробка.


Видео: Сергей Сигайлов, vk.com/eto_yugansk_detka

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