Улицы затоплены, транспорт стоит.

Свыше двух тысяч жителей Кургана, а также детсад и детская поликлиника остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе на пересечении улиц Томина и Максима Горького. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

Без холодного водоснабжения остались дома и административные здания, расположенные на улицах Горького, Володарского и Советская. В квадрате улиц Красина – Климова – Пролетарская - К. Мяготина осуществляется пониженное давление холодной воды.

Вода залила несколько центральных улиц Кургана. Сотрудники городской ГИБДД закрыли движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса – от перекрестка с Ленина до перекрестка с Кирова. Кроме того, перекрыты выезды на Маркса с периферийных улиц. Автомобилисты жалуются на возникшие пробки.

На месте работают сотрудники и техника "Водного союза" – они экстренно устраняют последствия аварии, а также убирают наледь с центральных улиц. Все убытки компания намерена предъявить виновнику аварийной ситуации. По данным "Водного союза", виноват подрядчик, нанятый компанией ООО "Газинвест". При прокладке сетей канализации к строящемуся дому по улице Горького, 36 он повредил водопровод.