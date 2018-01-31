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В Пионерском районе Екатеринбурга разлилось коммунальное море30 января в 18:44

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Затопило проезжую часть.

Коммунальная авария произошла 30 января в Пионерском районе Екатеринбурга. На перекрестке улиц Вилонова и Учителей затопило проезжую часть, сообщают пользователи соцсети "ВКонтакте".

На место выехали сотрудники городского "Водоканала", уточнили "Уралинформбюро" в Центральной диспетчерской. До проведения работ им предстоит установить причину аварии и место, где произошло повреждение.

С учетом того, что в ночь с 30 на 31 января столбик термометра в уральской столице опустится до минус 17 градусов, на месте потопа может появиться гигантский каток.

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