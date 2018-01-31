Считают в "Водоканале".

Коммунальная авария на улице Шефской, случившаяся утром 31 января, могла произойти на канализационных сетях завода "Уралтрансмаш". Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Как рассказали агентству читатели, потоки воды, вырываясь из-под земли, залили проезжую часть улицы Шефской. Однако представители "Водоканала" заверили, что это не их сети. В отделе ГОиЧС завода "Уралтрансмаш" пока не знают, принадлежат ли поврежденные сети предприятию, однако сотрудники отдела уже выехали на место ЧП.

В Единой диспетчерской службе Екатеринбурга сообщили, что расследованием причин аварии уже занимается администрация Орджоникидзевского района. Однако раскрыть подробности происшествия отказались.

Стоит заметить, что это уже не первое ЧП на коммунальных сетях, случившееся в Екатеринбурге в январе. Так, 30 января из-за порыва на сетях "Водоканала" затопило перекресток улиц Вилонова и Учителей в микрорайоне Пионерском.

А несколькими днями ранее аналогичные аварии произошли сразу в нескольких районах Екатеринбурга: на Вторчермете (улица Симферопольская), Пионерском (улица Смазчиков) и в центре города (пересечение улиц Белинского и Энгельса).

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