С Вторчермета.

Утром 31 января в Екатеринбурге автоавария, произошедшая в районе остановки Южная, парализовала движение трамваев с Вторчермета в центр.

Как пояснили "Уралинформбюро" в ЕТТУ, около 8.00 автомобиль врезался в трамвай, после чего его откинуло на проезжавшие мимо две машины.

Из-за аварии трамвайное движение с Вторчермета в центр удалось восстановить только через полтора часа - в 9.21.