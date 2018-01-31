В котором спал.

Утром 31 января в Челябинске около дома по улице Блюхера сгорел легковой автомобиль. При тушении огнеборцы обнаружили в салоне труп мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Со слов соседей, пьяный мужчина уснул в машине с работающим двигателем. Спустя некоторое время произошло возгорание. Пожарных вызвали очевидцы.

Проводится проверка. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.