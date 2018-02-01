Жителям придется вновь посидеть без воды.

В Кургане на пересечении улиц Кирова и Горького, где 30 января из-за порыва водовода разлилась коммунальная река, случилось новое ЧП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водного союза", около 13.00 специалисты предприятия устранили вчерашнюю аварию, но после подачи воды потребителям на трубопроводе образовалась новая дыра. Специалисты выехали на место ЧП и ограничили водоснабжение.

"По причине продолжения работ на перекрестке Кирова - Горького отключение жилых домов и административных зданий, находящихся в зоне аварии на Гоголя, 56, переносится на более поздний срок. О конкретном времени отключения от водоснабжения данных потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили на предприятии.

30 января из-за порыва трубопровода на пересечении улиц Кирова и Горького вода залила несколько центральных улиц Кургана. Детсад, детская поликлиника и свыше двух тысяч жителей остались без водоснабжения. Из-за аварии сотрудники городской ГИБДД закрыли движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса (от перекрестка с Ленина до перекрестка с Кирова) и перекрыли выезды на Маркса с периферийных улиц.

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