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Сотрудники ДПС устроили стрельбу на Уралмаше31 января в 16:37

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При задержании.

Сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие при задержании нетрезвого водителя. Инцидент произошел в ночь на 31 января в Орджоникидзевском районе, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Около 3:00 экипажи получили информацию о том, что по улице 22 Партсъезда движется Nissan Qashqai, водитель которого пьян. Полицейские заметили автомобиль рядом с алкогольным магазином. Водителя потребовали остановиться. Но он попытался скрыться и проехал перекресток на красный, началась погоня. Мужчина на иномарке превышал скорость и проезжал перекрестки без остановок.

Преследование закончилось во дворе дома в переулке Медицинском. Водитель закрылся в машине и отказывался выйти. Когда инспекторы собрались вскрыть машину принудительно, он поехал. После предупреждения и выстрелов в воздух полицейский прострелил все четыре колеса автомобиля. Только после этого иномарка остановилась.

За рулем оказался 38-летний местный житель с 19-летним водительским стажем. Медицинское исследование показало высокое содержание алкоголя в его крови. Сам задержанный пояснил, что поехал в магазин за очередной порцией спиртных напитков. В его отношении возбуждено шесть административных дел.

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