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"Бублики" спасли жизнь выпавшему с 5 этажа сургутянину (ВИДЕО)31 января в 17:28

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Отделался переломом ноги.

В Сургуте выжил выпавший с пятого этажа мужчина. Жизнь ему спасли тюбинги для катания с горок, именуемые в народе "бубликами". Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.

Происшествие случилось вечером 30 января на улице Взлетной. Мужчина по неизвестной причине оказался висящим на карнизе балкона. Его увидели проходившие мимо молодые люди, у которых при себе были тюбинги. Надувные санки очевидцы положили под балконом – на них мужчина и приземлился. Благодаря "бубликам" он получил лишь перелом ноги, передает "Уралинформбюро".


Видео: К-ИНФОРМ|Сургут/ vk.com

Как пишут горожане в соцсетях, мужчина был пьян. Полиция следов криминала в инциденте не нашла.

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