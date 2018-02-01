Работать в ней было запрещено.

В Кыргызстане 25-летнего жителя села Жолборсту Джалал-Абадской области раздавило камнем в угольной шахте. В поисковых работах участвовали 12 сотрудников МЧС, передает "Уралинформбюро".

По данным ведомства, работать в этой шахте было запрещено: она находится в аварийном состоянии.

Тело молодого человека нашли за пять часов: сообщение о ЧП поступило на пульт к спасателям 31 января в 16.38. Достали труп только в 21.30, его передали правоохранителям, пишет Sputnik.