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В Екатеринбурге воспитателя детсада обвинили в издевательствах над детьмиСегодня в 11:11

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Проводится проверка.

В Екатеринбурге разразился скандал в детсаду в Компрессорном микрорайоне. Родители обвинили воспитательницу в том, что она бьет их детей и приучает к собачьим командам. Они написали заявление в прокуратуру, родительский комитет и уполномоченному по правам ребенка.

Как сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель свердловской прокуратура Марина Канатова, проводимая проверка показала, что квалификация воспитателя не соответствует требованиям, так как у женщины нет образования. Заведующая учреждением получила выговор, а воспитателя перевели на должность кастелянши.

С детьми работают психологи. Факты телесных повреждений пока не подтверждены.

Результаты прокурорской проверки были направлены в следственный комитет и в полицию.

"Проверку проводит следственный отдел по Октябрьскому району областного СУ СКР. Выясняются обстоятельства инцидента, проводятся опросы сотрудников детсада и родителей, истребована необходимая документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.

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