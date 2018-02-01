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Молодой сварщик погиб на южноуральском предприятииСегодня в 12:04

  • Текст

Возбуждено дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Южноуральске по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 26 января на территории одного из цехов ООО ПКФ "Политранс". 21-летний электросварщик выполнял наряд-задание по проведению газо-воздушных работ, на исполнение которых не прошел обучение. Он получил смертельные травмы во время проверки герметичности емкости.

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