Еще один человек пострадал.

Вечером 31 января в Нижневартовске на улице Индустриальной столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 36-летний водитель внедорожника - при развороте он не уступил дорогу встречной иномарке. Мужчина погиб на месте. Пострадала 24-летняя пассажирка Hyundai.