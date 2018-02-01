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В Нижневартовске водитель легковушки погиб во время разворотаСегодня в 11:58

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Еще один человек пострадал.

Вечером 31 января в Нижневартовске на улице Индустриальной столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 36-летний водитель внедорожника - при развороте он не уступил дорогу встречной иномарке. Мужчина погиб на месте. Пострадала 24-летняя пассажирка Hyundai.

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