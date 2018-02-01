Еще двое пострадали.

В ночь на 1 февраля в Нефтеюганском районе на 628-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 46-летний водитель тягача Freightliner. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Cruze, ВАЗ-2114 и Lexus RX350.

59-летний водитель "четырнадцатой" скончался на месте. Его пассажир и виновник аварии получили травмы.