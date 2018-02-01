В кемеровской школе подросток пырнул ножом девочкуСегодня в 13:00
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"Случайно".
В одной из школ Кемерово ученик ударил ножом девочку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Школьницу госпитализировали с легким ранением.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, инцидент произошел в коридоре учебного заведения. 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, висевший на спине 13-летней девочки.
"Она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую. Ученики увидели произошедшее и сообщили классному руководителю, затем была вызвана скорая помощь, врачи которой девочку госпитализировали", – объяснили в ведомстве.
На месте работает следственная группа.
Стоит напомнить, что в январе в российских школах произошло несколько атак вооруженных подростков. 15 января в Перми двое старшеклассников напали на учеников 4 класса и учительницу, а также ударили ножами друг друга. Пострадало 15 человек, из них 12 были госпитализированы.
17 января в Сосновском районе Челябинской области один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавшего доставили в больницу, а агрессора задержали.
19 января в Улан-Удэ девятиклассник с топором напал на учеников 7-класса, а затем пытался устроить пожар.
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