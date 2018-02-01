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В кемеровской школе подросток пырнул ножом девочкуСегодня в 13:00

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"Случайно".

В одной из школ Кемерово ученик ударил ножом девочку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Школьницу госпитализировали с легким ранением.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, инцидент произошел в коридоре учебного заведения. 15-летний подросток хотел ткнуть ножиком в рюкзак, висевший на спине 13-летней девочки.

"Она в этот момент чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую. Ученики увидели произошедшее и сообщили классному руководителю, затем была вызвана скорая помощь, врачи которой девочку госпитализировали", – объяснили в ведомстве.

На месте работает следственная группа.

Стоит напомнить, что в январе в российских школах произошло несколько атак вооруженных подростков. 15 января в Перми двое старшеклассников напали на учеников 4 класса и учительницу, а также ударили ножами друг друга. Пострадало 15 человек, из них 12 были госпитализированы.

17 января в Сосновском районе Челябинской области один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавшего доставили в больницу, а агрессора задержали.

19 января в Улан-Удэ девятиклассник с топором напал на учеников 7-класса, а затем пытался устроить пожар.

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