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Школьницу убил заряжающийся мобильныйСегодня в 13:16

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Она купалась с ним в ванне.

В Серпухове от удара током умерла 13-летняя девочка. Предположительно, погибшая получила "разряд", купаясь в ванне с подключенным к сети мобильным телефоном.

Несчастный случай произошел вечером 31 января, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области. Школьница пошла купаться в ванную комнату, захватив с собой сотовый, зарядное устройство и удлинитель.

Через некоторое время мама девочки, также находившаяся дома, зашла в ванную и увидела дочь лежащей без движения в воде. Рядом плавал мобильный, подключенный к удлинителю.

Следователи проводят проверку.

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