Они не были пристегнуты.

На пермской трассе Оса-Чернушка ВАЗ-2114 столкнулся с автобусом. Погибли две женщины, еще три человек получили различные травмы, передает "Уралинформбюро".

ДТП произошло на 41-м километре дороги. 36-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением - машина столкнулась с автобусом, ехавшим в попутном направлении.

На месте погибла 29-летняя пассажирка "четырнадцатой", еще одна скончалась в больнице, пишет "АиФ-Прикамье". Водитель и два других пассажира получили различные травмы.

Известно, что находившиеся в авто люди не были пристегнуты. Кроме того, его водитель отказался от медосвидетельствования.