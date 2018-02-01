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Две женщины погибли в ДТП с автобусом в ПрикамьеСегодня в 14:36

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Они не были пристегнуты.

На пермской трассе Оса-Чернушка ВАЗ-2114 столкнулся с автобусом. Погибли две женщины, еще три человек получили различные травмы, передает "Уралинформбюро".

ДТП произошло на 41-м километре дороги. 36-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением - машина столкнулась с автобусом, ехавшим в попутном направлении.

На месте погибла 29-летняя пассажирка "четырнадцатой", еще одна скончалась в больнице, пишет "АиФ-Прикамье". Водитель и два других пассажира получили различные травмы.

Известно, что находившиеся в авто люди не были пристегнуты. Кроме того, его водитель отказался от медосвидетельствования.

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