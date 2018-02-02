Он повис на шарфе.

31 января в Нефтеюганске в детсаду №9 ребенок получил тяжелые травмы, зацепившись шарфом за горку.

"Во время прогулки ребенок получил серьезные травмы. Вроде бы с горки съехал неудачно. В общем, недоглядели за малышом. На скорой увезли в спешном порядке. Сейчас он в больнице в реанимации находится. Врачи его спасают", "Во время прогулки в детском саду ребенок зацепился шарфом об горку и повис на шее. На данный момент находится в тяжелом состояние в реанимации", "Ребенок в коме", - пишут местные жители в группе "Это Юганск, детка!" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Как сообщил "Уралинформбюро" главный врач городской станции скорой помощи Александр Мошкин, в настоящее время ребенок проходит лечение в Нефтеюганской окружной больнице. Какие конкретно травмы получил мальчик не уточняется.

Происшествием занимается следственный комитет. В пресс-службе югорского СУ СКР обещали дать комментарий позднее.