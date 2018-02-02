Ранены пять человек.

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла стрельбу в школе имени Сальватора Кастро и ранила пятерых человек, сообщает BBC.

Из них серьезно пострадали двое - 15-летние девочка и мальчик. Последний находится в критическом состоянии - пуля попала ему в голову. Остальные отделались незначительными травмами или царапинами.

В настоящее время стрелявшая девочка задержана. Мотивы преступления неизвестны.



Стоит отметить, что в январе "кровавые" атаки также пережили три российские школы - в Перми, Сосновском районе и Улан-Удэ. Пострадали 19 человек, возбуждено несколько уголовных дел, задержаны пятеро подростков.